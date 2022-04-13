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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Украинка роди момче в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен

13 април 2022 16:26, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 76
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Украинска гражданка на 31 години роди момче в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в 20,18 ч. на 12 април. Детето тежи 3 кг и 300 грама. Името му е Тимур. Раждането е протекло нормално, майката и бебето са добре. Жената е в България от края на март. Това е първото й дете.

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