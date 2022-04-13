Украинка роди момче в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди около 1 час, брой четения: 76 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 76

Украинска гражданка на 31 години роди момче в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен в 20,18 ч. на 12 април. Детето тежи 3 кг и 300 грама. Името му е Тимур. Раждането е протекло нормално, майката и бебето са добре. Жената е в България от края на март. Това е първото й дете.