Нарушено водоподаванане на част от община Нова Загора

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 12

Днес 09.04 /събота/ поради авария на главен водопровод ще бъде нарушено водоподаването в следните места от общ. Нова Загора - с. Стоил Войвода, с. Езеро, с. Загорци, с.Богданово, с. Любенец, с. Любенова махала, с. Млекарево, с. Бял Кладенец и с. Радецки.Водоподаването ще бъде възсановено след отстраняване на аварията.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.