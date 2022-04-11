"АЗ И БУКВИТЕ"

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

За пореден път учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен постигнаха високи резултати в състезанието "Аз и буквите", организирано от СБНУ. За отличното си представяне получиха грамоти. С трепет и вълнение очакват Националното финално състезание, а ние им пожелаваме успех и нови призови места.

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