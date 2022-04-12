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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

12 април 2022 16:14, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 ден, брой четения: 2

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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА [275KB]

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