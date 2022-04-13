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Отлично представяне в Международен конкурс за певческо изкуство

13 април 2022 20:29, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 6 минути, брой четения: 10
Поздравления!

Поздравления за Мария Апостолова от 4. "б" клас, която се представи отлично в 4-тия Международен конкурс за певческо изкуство “Белканто”! Събитието се състоя на 2 април в град Ямбол.

Мария участва в категория “Поп пеене” - трета възрастова група.

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