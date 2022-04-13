Отлично представяне в Международен конкурс за певческо изкуство

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 6 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 10

Поздравления за Мария Апостолова от 4. "б" клас, която се представи отлично в 4-тия Международен конкурс за певческо изкуство “Белканто”! Събитието се състоя на 2 април в град Ямбол.

Мария участва в категория “Поп пеене” - трета възрастова група.