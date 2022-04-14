Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв.''Речица''

14 април 2022 09:09, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 20

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на 14.04.2022г.(четвъртък) от 09.00 ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на кв. ''Речица''.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 