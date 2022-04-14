СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.04.2022

Бюро по труда-Сливен преди 21 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 21

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

112 1.2.2022 21.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно

113 1.2.2022 21.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

211 21.2.2022 21.4.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно/основно

240 1.3.2022 15.4.2022 5 КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ Сливен средно

248 2.3.2022 21.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно

249 2.3.2022 21.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно

271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно

272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно

273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно

277 9.3.2022 15.4.2022 1 ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Сливен средно английски език

278 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно

293 15.3.2022 15.4.2022 4 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно

297 16.3.2022 15.4.2022 2 КАСИЕР Сливен средно

298 16.3.2022 15.4.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно

307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно

313 18.3.2022 18.4.2022 3 БАРМАН Сливен средно

323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD

324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD

325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно

330 22.3.2022 15.4.2022 1 ФРЕЗИСТ Сливен средно

335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно

336 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно

337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно

338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше

339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно

340 23.3.2022 21.4.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно

349 25.3.2022 29.4.2022 2 ФОРМОВЧИК Сунгуларе средно

350 25.3.2022 29.4.2022 2 ЛЕЯР Сунгуларе средно

352 28.3.2022 15.4.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше

355 28.3.2022 21.4.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ Сливен средно/основно

359 29.3.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

374 30.3.2022 29.4.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно

375 30.3.2022 29.4.2022 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно

384 1.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

385 1.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

386 1.4.2022 27.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

387 1.4.2022 2.5.2022 2 КОЗМЕТИК Сливен средно

390 1.4.2022 6.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно

395 4.4.2022 21.4.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше офис пакет

397 4.4.2022 29.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

398 4.4.2022 29.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно

406 5.4.2022 29.4.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше

407 5.4.2022 29.4.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

409 6.4.2022 29.4.2022 10 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно

411 7.4.2022 29.4.2022 2 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно/основно

412 7.4.2022 29.4.2022 2 МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР Сливен средно

413 7.4.2022 29.4.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно

423 8.4.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

424 8.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно

425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно

427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно

429 10.4.2022 10.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

430 10.4.2022 10.5.2022 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Сливен средно

435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно

436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно