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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.04.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
112 1.2.2022 21.4.2022 3 КОФРАЖИСТ Сливен средно
113 1.2.2022 21.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
211 21.2.2022 21.4.2022 10 МАНИПУЛАНТ ПРОМИШЛЕНОСТТА Сливен средно/основно
240 1.3.2022 15.4.2022 5 КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ Сливен средно
248 2.3.2022 21.4.2022 2 АРМАТУРИСТ Сливен средно/основно
249 2.3.2022 21.4.2022 2 ЗИДАРОМАЗАЧ Сливен средно/основно
271 8.3.2022 15.4.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
272 8.3.2022 15.4.2022 2 СТРУГАР Сливен средно
273 8.3.2022 15.4.2022 2 ФРЕЗИСТ Сливен средно
277 9.3.2022 15.4.2022 1 ФИТНЕС ИНСТРУКТОР Сливен средно английски език
278 9.3.2022 15.4.2022 1 ТЕХНИК МЕХАНИК Сливен средно
293 15.3.2022 15.4.2022 4 БОЯДЖИЯ МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ Сливен средно
297 16.3.2022 15.4.2022 2 КАСИЕР Сливен средно
298 16.3.2022 15.4.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ БЕНЗИНОСТАНЦИЯ Сливен средно
307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
313 18.3.2022 18.4.2022 3 БАРМАН Сливен средно
323 21.3.2022 21.4.2022 2 МАШИНЕН ИНЖЕНЕР Сливен висше английски език Auto CAD
324 21.3.2022 21.4.2022 1 ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРОНИКА Сливен висше английски език Auto CAD
325 21.3.2022 21.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно
330 22.3.2022 15.4.2022 1 ФРЕЗИСТ Сливен средно
335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно
336 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно
337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно
338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше
339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно
340 23.3.2022 21.4.2022 1 ГОТВАЧ Сливен средно
349 25.3.2022 29.4.2022 2 ФОРМОВЧИК Сунгуларе средно
350 25.3.2022 29.4.2022 2 ЛЕЯР Сунгуларе средно
352 28.3.2022 15.4.2022 1 СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше
355 28.3.2022 21.4.2022 4 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ Сливен средно/основно
359 29.3.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
374 30.3.2022 29.4.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно
375 30.3.2022 29.4.2022 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно
384 1.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
385 1.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
386 1.4.2022 27.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
387 1.4.2022 2.5.2022 2 КОЗМЕТИК Сливен средно
390 1.4.2022 6.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно
395 4.4.2022 21.4.2022 1 ОРГАНИЗАТОР Сливен висше офис пакет
397 4.4.2022 29.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
398 4.4.2022 29.4.2022 2 ШЛОСЕРОМОНТЬОР Сливен средно
406 5.4.2022 29.4.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше
407 5.4.2022 29.4.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
409 6.4.2022 29.4.2022 10 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно
411 7.4.2022 29.4.2022 2 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно/основно
412 7.4.2022 29.4.2022 2 МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР Сливен средно
413 7.4.2022 29.4.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
423 8.4.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
424 8.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно
425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно
427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно
429 10.4.2022 10.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
430 10.4.2022 10.5.2022 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Сливен средно
435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно
436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно