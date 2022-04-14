Прекъсване на водоподаването в с. Ковачите и с. Скобелево

ВиК-Сливен преди 8 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 14

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (Четвъртък) 14.04.2022г. е прекъснато водоподаването на с. Ковачите и с. Скобелево. до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.