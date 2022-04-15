Прекъсване водоподаването в района на ул."Патриарх Ефтимий"

ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 16

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по воден цикъл (петък) 15.04.2022г. от 15:30ч. до 18:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването района на ул."Патриарх Ефтимий".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.