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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Патриарх Ефтимий"

15 април 2022 15:15, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 18 минути, брой четения: 16
"ВиК"- Сливен

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни дейности по воден цикъл (петък) 15.04.2022г. от 15:30ч. до 18:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването района на ул."Патриарх Ефтимий".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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