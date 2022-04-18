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ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 25 ГОДИНИ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

18 април 2022 09:55, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 9 минути, брой четения: 2
25 години

Скъпи приятели, с радост ви споделяме видео с празничния концерт по случай 25 години Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен. Приятно гледане!

 

https://youtu.be/ez94-q13C1U

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