ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ 25 ГОДИНИ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 9 минути, брой четения: 2 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 2

Скъпи приятели, с радост ви споделяме видео с празничния концерт по случай 25 години Хуманитарна гимназия "Дамян Дамянов", гр. Сливен. Приятно гледане!

https://youtu.be/ez94-q13C1U

Снимки