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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на част от ул. "Булаир"

18 април 2022 11:17, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 18.04.2022г.(понеделник) до 14:00ч. е прекъснато водоподаването в района на част от ул. "Булаир".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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