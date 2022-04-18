Прекъсване водоподаването в района на част от ул. "Булаир"

ВиК-Сливен преди 19 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авариен ремонт на 18.04.2022г.(понеделник) до 14:00ч. е прекъснато водоподаването в района на част от ул. "Булаир".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.