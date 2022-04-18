Прекъсване водоподаването в района на Сливенските минерални бани

ВиК-Сливен преди 16 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (понеделник) 18.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на Сливенските минерални бани / района на воденицата/ до 16:30ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.