Държавен личен шампионат по джудо - гр. Гоце Делчев

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 27 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 12

На 16-17.04 2022г в гр Гоце Делчев се проведе държавен личен шампионат за Момчета и Момичета и Юноши и девойки младша възраст.

Спечелилите медали възпитаници на Спортно училище "Димитър Рохов" и състезатели на Спортна кадемия "Биоком" за юноши младша възраст са, както следва:

Златомир Тодоров 38кг. - 1во място

Кристиян Димитров 46кг. - 1во място

Петър Русев 34кг. - 2ро място

Михаил Стоянов 38кг. - 2ро място

Йоана Панайотова 48кг. - 2ро място

Момчета

Антони Господинов 60кг. - 3то място

Марио Кючуков 55кг. - 3то място

Иван Козарев - 5то място.

Треньори: Стоян Димитров, Мартин Иванов, Божидар Темелков

Браво на медалистите! Пожелаваме им все така стремглаво напред и нагоре към покоряване на нови върхове!

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