ДА ЧЕТЕМ ЗАЕДНО

СУ "Й. Йовков" (X) преди 31 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 31 минути, брой четения: 11

На 18.04.2022 г. в класната стая на 3,,Б" клас оживяха герои от различни приказки. Третокласниците поканиха госпожа Кънева - Директор на СУ,, Йордан Йовков", за да и прочетат откъси от любими детски приказки. Заедно се потопиха във вълшебния свят на книгите. И продължиха ...госпожа Кънева ги пренесе в детството на едно палаво и смело момче на име Том от романа на Марк Твен "Приключенията на Том Сойер".

По време на тази среща малките читатели показаха нестихващата си любов към книгите и словото. А госпожа Кънева им пожела да продължават да четат и мечтаят.

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