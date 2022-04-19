Прекъсване водоподаването на с.Гергевец ,с.Самуилово и с.Крушаре

ВиК-Сливен преди 22 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 16

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради

авария в електропреносната мрежа днес (вторник)

19.04.2022 г. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гергевец с.Самуилово и с.Крушаре до отстраняване на аварията .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.