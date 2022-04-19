Прекъсване водоподаването на част от кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 30

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес 19.04.2022г.(вторник) до отсраняване ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - в района южно от бул. "Панайот Хитов"

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.