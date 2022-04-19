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ПОМНИ ГЕРОИТЕ!

19 април 2022 14:49, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 19
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На 20 април се навършват 146 години от Априлското въстание. По този повод децата от групата за целодневна организация на учебния ден в 3 клас оцветиха ликовете на героите - участници във въстанието.

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