ПОМНИ ГЕРОИТЕ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

На 20 април се навършват 146 години от Априлското въстание. По този повод децата от групата за целодневна организация на учебния ден в 3 клас оцветиха ликовете на героите - участници във въстанието.

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