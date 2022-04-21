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ПРОДЪЛЖАВАМЕ ДА ЧЕТЕМ

21 април 2022 07:07, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 48 минути, брой четения: 20
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На 20.04.2022 г. учениците от 1"а" клас се включиха в инициативата "Походът на книгите". На гости им беше логопедът на училището г-жа Галя Иванова, за да им прочете своя любима приказка. Малките ученици бяха завладяни от магията на словото, слушаха с интерес и вълнение и задаваха въпроси след това.

Г-жа Иванова им пожела да запазят любовта и интереса си към детските книги, защото четенето на книги отваря врати към нови светове.

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