СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 36 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 19

По случай 22 април - Световен ден на Земята, учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в 3 клас изработиха табло, с което да отбележат този ден. Малките творци нарисуваха красиви рисунки и събраха правила за опазване на природата и планетата и с гордост ги представиха.

Снимки