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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

21 април 2022 07:19, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 36 минути, брой четения: 19
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По случай 22 април - Световен ден на Земята, учениците от групата за целодневна организация на учебния ден в 3 клас изработиха табло, с което да отбележат този ден. Малките творци нарисуваха красиви рисунки и събраха правила за опазване на природата и планетата и с гордост ги представиха.

 

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