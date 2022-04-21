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22 АПРИЛ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

21 април 2022 07:26, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 29 минути, брой четения: 16
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Учениците от групата за целодневна организация на учебния ден - 2. клас отбелязаха Деня на Земята като рисуваха рисунки, апликираха, изготвиха табла и отправиха послания за опазване на природата. Така те показаха, че не са безразлични към нашата планета.

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