22 АПРИЛ-СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 29 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 16

Учениците от групата за целодневна организация на учебния ден - 2. клас отбелязаха Деня на Земята като рисуваха рисунки, апликираха, изготвиха табла и отправиха послания за опазване на природата. Така те показаха, че не са безразлични към нашата планета.

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