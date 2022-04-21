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Светли празници!

21 април 2022 08:22, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18
velikden21042022

Уважаеми клиенти и колеги,

За предстоящия празник, отправяме на Вас и Вашите семейства сърдечни пожелания за здраве, мир и хармония.

Бъдете уверени и смирени. Не губете надеждата и искрата, които ни правят по - добри хора.

Честито Възкресение Христово!

 

С уважение,

ръководството на "Топлофикация - Сливен - инж.Ангел Ангелов" ЕАД

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