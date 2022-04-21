Поредни успехи!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 12 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 9

В навечерието на светлите Великденски празници учениците от „немската школа“ в ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ защитиха с чест името на своето училище.

На Националната олимпиада на МОН по немски език, проведена на 1 април 2022 г., Никола Колев от 11 „е“ клас се класира на четвърто място в групата на единайсетокласниците, а Величко Панайотов от 9 „г“ е пети сред участниците от възрастовата група на девети клас.

Браво, момчета! Браво, колеги!

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