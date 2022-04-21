АЗ И ПРИРОДАТА

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 21 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 9

Пъстра и разнообразна е дейността на групата по интереси „Аз и природата“. За участниците в групата месец април беше изпълнен с много събития – участие в конкурс, поход, садене на дръвчета и участие в инициативата „Лесовъд за един ден“. Всяка една от тези дейности на групата донесе много емоции и вдъхновение за нови изяви.

Снимки