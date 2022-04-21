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АЗ И ПРИРОДАТА

21 април 2022 16:44, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 21 минути, брой четения: 9
Група по интереси ""Аз и природата"

Пъстра и разнообразна е дейността на групата по интереси „Аз и природата“. За участниците в групата месец април беше изпълнен с много събития – участие в конкурс, поход, садене на дръвчета и участие в инициативата „Лесовъд за един ден“. Всяка една от тези дейности на групата донесе много емоции и вдъхновение за нови изяви.

Снимки

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