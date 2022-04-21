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В ХУМАНИТАРНАТА ГИМНАЗИЯ – ЦВЕТЯ ЗА ДЕНЯ НА ЗЕМЯТА

21 април 2022 17:31, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 23 минути, брой четения: 26
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И тази година, всички ние - ученици и учители в нашето хуманитарно семейство, отбелязваме Деня на Земята – 22 април. Тази година решихме да допринесем за намаляване на въглеродния диоксид в класните стаи, като посадим цветя. С удоволствие се включиха учениците от Xа клас и подготвиха красивия декор за новата си ремонтирана и освежена класна стая. А техния съученик Стоян Стефанов ни представи и своята презентация, посветена на Деня на Земята.

Бъдете здрави и създавайте красота за нашия единствен дом – Земята!

Снимки

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