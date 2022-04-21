Празнична проява по случай Възкресение Христово

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 43 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 17

За пореден път българският фолклор развълнува учениците и учителите в Основно училище „Елисавета Багряна“. В голямото междучасие в четвъртък се състоя празнична проява по случай Възкресение Христово. Училищният двор беше огласен от българска музика и народни хора. Изпълнения на гайда, рецитиране на стихотворения и пресъздаване на великденския обичай „Великденска люлка“ бяха част от събитието, което показа, че българското е на почит в учебното заведение, a това не се случва за първи път.

Поздравления за всички, които бяха част от проявата!

Светъл Великден на всички!

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