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ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН!

21 април 2022 18:46, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 38 минути, брой четения: 20
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Децата от ГЦОУД 3 клас с много творчество и фантазия подготвиха своята кошница с великденски яйца за празника.

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