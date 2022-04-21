ВЕСЕЛ ВЕЛИКДЕН!

СУ "Й. Йовков" (X) преди 38 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 20

Децата от ГЦОУД 3 клас с много творчество и фантазия подготвиха своята кошница с великденски яйца за празника.

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