Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА

21 април 2022 21:26, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 19
Снимка 1

Учениците от 2"а" и 2"б" клас отвориха днес своята работилница за яйца. Преди да започнат боядисването им, те научиха повече за празника и за традициите, свързани с ритуала. След това сръчните им ръчички боядисаха великденски яйца. Заедно със своите учителки г-жа Монева, г-жа Кулева и г-жа Чотова изработиха пъстра великденска украса, с която украсиха фоайето на училището.

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6Снимка 7
« предишнаследваща »


 