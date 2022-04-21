ВЕЛИКДЕНСКА РАБОТИЛНИЦА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 19 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 19

Учениците от 2"а" и 2"б" клас отвориха днес своята работилница за яйца. Преди да започнат боядисването им, те научиха повече за празника и за традициите, свързани с ритуала. След това сръчните им ръчички боядисаха великденски яйца. Заедно със своите учителки г-жа Монева, г-жа Кулева и г-жа Чотова изработиха пъстра великденска украса, с която украсиха фоайето на училището.

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