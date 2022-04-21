Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

ЗАГАДКИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА

21 април 2022 22:07, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20
Снимка 1

Учениците от 4"а" и 4"б" клас прекараха един незабравим следобед в планетариума в град Ямбол, който е единствен в югоизточна България.

Голям интерес предизвика звездната зала, където децата наблюдаваха звездното небе, планетите от Слънчевата система, положението на Слънцето и Луната. Впечатляващо бе и наблюдението на Слънцето с телескоп.

Всичко това разпали тяхното любопитство и жажда за знания към безкрайността на Вселената, звездите и планетите, слънцето и луната.

 

Снимки

Снимка 2Снимка 3Снимка 4Снимка 5Снимка 6
« предишна


 