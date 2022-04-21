ЗАГАДКИТЕ НА ВСЕЛЕНАТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Учениците от 4"а" и 4"б" клас прекараха един незабравим следобед в планетариума в град Ямбол, който е единствен в югоизточна България.

Голям интерес предизвика звездната зала, където децата наблюдаваха звездното небе, планетите от Слънчевата система, положението на Слънцето и Луната. Впечатляващо бе и наблюдението на Слънцето с телескоп.

Всичко това разпали тяхното любопитство и жажда за знания към безкрайността на Вселената, звездите и планетите, слънцето и луната.

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