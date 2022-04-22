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СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

22 април 2022 10:15, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 34 минути, брой четения: 20
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Учениците от 7. и 11. клас също се включиха в отбелязването на Световния ден на Земята. Те изработиха дигитални изображения, свързани с мотото на празника "Инвестираме в нашата планета".

Насладете им се!

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