СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА

СУ "Й. Йовков" (X) преди 34 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 20

Учениците от 7. и 11. клас също се включиха в отбелязването на Световния ден на Земята. Те изработиха дигитални изображения, свързани с мотото на празника "Инвестираме в нашата планета".

Насладете им се!

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