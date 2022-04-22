Група по интереси "Математика, ура!"

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 48 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 19

Учениците от 1."в" клас от група по интереси "Математика, ура!", с ръководител г-жа Звезделина Георгиева, съчетаха знанията си по математика с великденските празници. Те решиха с лекота сложните математически задачи от викторината и участваха във великденска изложба на тема "Мога да събирам и изваждам числата до 20 с преминаване".

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