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Група по интереси "Математика, ура!"

22 април 2022 15:15, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 48 минути, брой четения: 19
Група по интереси "Математика, ура!"

Учениците от 1."в" клас от група по интереси "Математика, ура!", с ръководител г-жа Звезделина Георгиева, съчетаха знанията си по математика с великденските празници. Те решиха с лекота сложните математически задачи от викторината и участваха във великденска изложба на тема "Мога да събирам и изваждам числата до 20 с преминаване".

Снимки

Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"Група по интереси "Математика, ура!"
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