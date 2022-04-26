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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с. Самуилово .

26 април 2022 12:54, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 26

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 26.04.2021г. до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Самуилово.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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