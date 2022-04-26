"АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА"

СУ "Й. Йовков" (X) преди 22 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 10

Учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се представиха достойно в състезанието по английски език "Аз общувам с Европа", организирано от Сдружение на българските начални учители.

Сериозните и задълбочени знания и умения са показател за качественото обучение и интерес към английския език.

Гордеем се с техните постижения и им пожелаваме успех на финалното състезание.

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