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"АЗ ОБЩУВАМ С ЕВРОПА"

26 април 2022 16:24, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 22 минути, брой четения: 10
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Учениците от начален етап на СУ "Йордан Йовков" - Сливен се представиха достойно в състезанието по английски език "Аз общувам с Европа", организирано от Сдружение на българските начални учители.

Сериозните и задълбочени знания и умения са показател за качественото обучение и интерес към английския език.

Гордеем се с техните постижения и им пожелаваме успех на финалното състезание.

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