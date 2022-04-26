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Грамота за участие в олимпиада "Знам и мога"

26 април 2022 16:30, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 16 минути, брой четения: 8
Поздравления!

Ралица Иванова от 4. "а" клас получи своята грамота и плакет за участието си в Националния кръг на десетата олимпиада "Знам и мога" за ученици от четвърти клас.

Поздравления, Рали! Бъди все така упорита и целеустремена!

Ти си нашата гордост!

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Поздравления!Поздравления!Поздравления!Поздравления!Поздравления!
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