Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 26

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на ул. "ОСВОБОЖДЕНИЕ" на 27.04.2022г. /сряда/ ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.