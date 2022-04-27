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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 27.04.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
209/ДБТ-Сливен 307 17.3.2022 29.4.2022 3 ШОФЬОР ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 310 17.3.2022 29.4.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 335 22.3.2022 29.4.2022 2 ГОТВАЧ Созопол средно
209/ДБТ-Сливен 336 22.3.2022 29.4.2022 2 ПОМ.ГОТВАЧ Созопол средно
209/ДБТ-Сливен 337 23.3.2022 29.4.2022 5 РАБОТНИК СТРОИТЕЛСТВО Сливен основно
209/ДБТ-Сливен 338 23.3.2022 29.4.2022 1 ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ Сливен средно/висше
209/ДБТ-Сливен 339 23.3.2022 29.4.2022 1 СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 349 25.3.2022 29.4.2022 2 ФОРМОВЧИК Сунгуларе средно
209/ДБТ-Сливен 350 25.3.2022 29.4.2022 2 ЛЕЯР Сунгуларе средно
209/ДБТ-Сливен 359 29.3.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 374 30.3.2022 29.4.2022 2 ОБЩ РАБОТНИК Сливен средно/основно
209/ДБТ-Сливен 375 30.3.2022 29.4.2022 2 РАБОТНИК ПОДДРЪЖКА Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 384 01.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 385 01.4.2022 27.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 386 01.4.2022 27.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 387 01.4.2022 02.5.2022 2 КОЗМЕТИК Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 390 01.4.2022 06.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно
209/ДБТ-Сливен 397 04.4.2022 29.4.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 398 04.4.2022 29.4.2022 2 ШЛОСЕРО- МОНТЬОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 406 05.4.2022 29.4.2022 1 УЧИТЕЛ ДЕТСКА ГРАДИНА Сливен висше
209/ДБТ-Сливен 407 05.4.2022 29.4.2022 6 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 409 06.4.2022 29.4.2022 10 КОМПЛЕКТОВАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 411 07.4.2022 29.4.2022 2 МОНТАЖНИК МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Сливен средно/основно
209/ДБТ-Сливен 412 07.4.2022 29.4.2022 2 МЕЖДУНАРОДЕН ШОФЬОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 413 07.4.2022 29.4.2022 2 ШОФЬОР АВТОБУС Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 423 08.4.2022 29.4.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно
209/ДБТ-Сливен 425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно
209/ДБТ-Сливен 427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно
209/ДБТ-Сливен 429 10.4.2022 10.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 430 10.4.2022 10.5.2022 1 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 441 14.4.2022 09.5.2022 2 СЛАДКАР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 442 14.4.2022 09.5.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 443 14.4.2022 09.5.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 444 14.4.2022 09.5.2022 2 ПЕКАР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 447 15.4.2022 09.5.2022 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ Сливен основно
209/ДБТ-Сливен 448 15.4.2022 06.5.2022 1 КАСИЕР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 449 18.4.2022 18.5.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет
209/ДБТ-Сливен 450 18.4.2022 18.5.2022 2 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ Сливен средно офис пакет
209/ДБТ-Сливен 451 18.4.2022 18.5.2022 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет
209/ДБТ-Сливен 453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD
209/ДБТ-Сливен 455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD
209/ДБТ-Сливен 456 19.4.2022 27.4.2022 1 ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР с.Крушаре основно
209/ДБТ-Сливен 460 20.4.2022 27.5.2022 3 ОПАКОВАЧ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 461 01.6.2022 27.4.2022 1 ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Сливен висше офис пакет
209/ДБТ-Сливен 462 20.4.2022 27.5.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 465 21.4.2022 23.5.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
209/ДБТ-Сливен 467 26.4.2022 31.5.2022 3 ЛЕЯР Сливен основно