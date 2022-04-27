Прекъсване на водоподаването на кв. Надежда

ВиК-Сливен преди 2 дни, брой четения: 91 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 91

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради авария днес (сряда) 27.04.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. Надежда до 17:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.