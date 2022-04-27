Прекъсване на водоподаването в с.Панаретово

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 10

Днес 27.04 /сряда/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Панаретово до 16.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.