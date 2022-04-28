Край на отоплителен сезон 2021г. - 2022г.

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

“Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД,

Уведомява всички свои клиенти, че поради затопляне на времето и наличие на условия за прекратяване на топлоподаването за отопление, обявява 30.04.2022г. за край на отоплителен сезон 2021г. - 2022г.

При желание от страна на клиентите, отоплението в отделни сгради може да остане включено, като за това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение, упълномощеното лице подава заявление в дружеството.

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