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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Край на отоплителен сезон 2021г. - 2022г.

28 април 2022 09:21, Василена Влаева (Топлофикация - Сливен - инж. Ангел Ангелов ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 20
kraj2122

“Топлофикация – Сливен – инж.Ангел Ангелов” ЕАД,

Уведомява всички свои клиенти, че поради затопляне на времето и наличие на условия за прекратяване на топлоподаването за отопление, обявява 30.04.2022г. за край на отоплителен сезон 2021г. - 2022г.

При желание от страна на клиентите, отоплението в отделни сгради може да остане включено, като за това е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост. На основание на това решение, упълномощеното лице подава заявление в дружеството.

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