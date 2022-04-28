Прекъсване водоподаването улиците в района на ул.''Христо Ботев ''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 28.04.2022г.(четвъртък) 09.30ч. до 14.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването улиците – в района на ул."Христо Ботев" .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.