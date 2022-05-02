Прекъсване водоподаване на висока зона гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 1148 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 1148

Днес 02.05. 2022г./понеделник/ поради авария на главен водопровод е прекъснато водоподаването в кварталите:'"Клуцохор'' "Комлука", "Звездите", "Република", "Кольо Фичето", "Ново село", "Българка","Сини камъни", Вилна зона - "Андреева чешма", Вилна зона - на изток от квартал "Сини камъни" и улиците, намиращи се на север от улица "Раковски" до 22.00ч.

При възможност ще бъде възтановено по рано.

ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.