Прекъсване водоподаването на гр. Нова Загора

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (петък) 15.04.2022г. е прекъснато водоподаването на гр.Нова Загора от 10.00 до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.