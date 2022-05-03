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На 6 май ще се проведе традиционният събор в село Желю войвода

03 май 2022 11:56, Връзки с обществеността (Община Сливен)
Излъчване: Община Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Subor za Gergiovden

След 2-годишно прекъсване, в село Желю войвода отново се организират празнични прояви по повод събора на селото - 6 май, Гергьовден.

Събитието ще се проведе на стадиона. Предвидена е музикална програма. От 11,30 часа ще започнат традиционните народни борби. Общият награден фонд за състезанието е над 3 500 лева.

Проявата се организира от Община Сливен, кметство Желю войвода, читалище „Даскал Димитър Димов“ и спонсори.

 

Снимка: Архив

 

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