Прекъсване водоподаването в с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 203 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 203

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на помпена станция Селиминово днес (понеделник) 02.05.2022г. до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на село Селиминово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.