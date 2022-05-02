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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Селиминово

02 май 2022 08:16, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 4 часа, брой четения: 203

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради възникнала авария на помпена станция Селиминово днес (понеделник) 02.05.2022г. до отстраняване на аварията е прекъснато водоподаването на село Селиминово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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