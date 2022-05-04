ИНОВАЦИИТЕ - СТЪПКА КЪМ МОДЕРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

СУ "Й. Йовков" (X) преди 27 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 4

На 04.05.2022 г. в СУ "Йордан Йовков" – Сливен продължи обменът на добри практики по Национална програма на Министерството на образованието и науката "Иновации в действие". Участници в срещата бяха ученици и учители от СУ „Йордан Йовков" – Тутракан, СУ "Васил Левски" - Елин Пелин и ОУ "Христо Ботев" - с. Асеновци.

В открития урок учениците от 3. клас със своя учител Димитър Желев по "Визуално програмиране" демонстрираха завидни знания и умения по програмиране.

Интегрираните уроци и колаборациите между учениците от четирите училища разкриха тяхното креативно мислене, различни компетентности и емоционална интелигентност.

Дейностите по НП "Иновации в действие" продължават по приложената програма.

Снимки

Файлове