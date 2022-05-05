Прекъсване водоподаването на гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 43

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на ремонт на 05.05.2022г.(четвъртък) ще бъде прекъснато водоподаването на гр. Нова Загора от 09:00ч. до 14:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.