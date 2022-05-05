СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 05.05.2022

Бюро по труда-Сливен преди 49 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 27

Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения

384 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

385 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно

386 01.4.2022 20.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно

390 01.4.2022 06.5.2022 2 ЗАВАРЧИК с. Тенево средно

424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно

425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно

426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно

427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно

429 10.4.2022 27.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно

435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно

436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно

441 14.4.2022 09.5.2022 2 СЛАДКАР Сливен средно

442 14.4.2022 09.5.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно

443 14.4.2022 09.5.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно

444 14.4.2022 09.5.2022 2 ПЕКАР Сливен средно

447 15.4.2022 09.5.2022 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ Сливен основно

448 15.4.2022 06.5.2022 1 КАСИЕР Сливен средно

449 18.4.2022 18.5.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет

450 18.4.2022 18.5.2022 2 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ Сливен средно офис пакет

451 18.4.2022 18.5.2022 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет

453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно

454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD

455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD

460 20.4.2022 27.5.2022 3 ОПАКОВАЧ Сливен средно

462 20.4.2022 27.5.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно

465 21.4.2022 23.5.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно

467 26.4.2022 31.5.2022 3 ЛЕЯР Сливен основно

473 27.4.2022 05.5.2022 1 ШОФЬОР, КАТ. С Сливен средно

477 29.4.2022 13.5.2022 1 ШОФЬОР, ДОМАКИН Сливен средно

478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно

482 03.5.2022 16.5.2022 2 ПРИЕМЧИК СУРОВИНИ Сливен средно

483 03.5.2022 31.5.2022 2 МЕХАНОШЛОСЕР Сливен средно

484 03.5.2022 16.5.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен основно

500 04.5.2022 31.5.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, КАТ. В Сливен основно

501 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно

502 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно