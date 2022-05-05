Прекъсване водоподаването в района на ул."Асен Златаров" и ул."Елин Пелин"

ВиК-Сливен преди 49 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 27

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 05.05.2022г.(четвъртък) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Асен Златаров" и ул."Елин Пелин".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.