Днес - представяне на каталог в памет на Даниела Ненчева и постановка на ученици от ПМГ

Община Сливен преди 23 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 19

В програмата на Майските дни на културата "Сливенски огньове" днес - 5 май, са включени две събития. От 18 ч. в къща "Миркович" ще бъде представен каталогът "Полъхът на вятъра", в памет на Даниела Ненчева. Изданието е финансирано от Общински фонд "Култура".

В 18,30 в зала "Сливен ще се играе пиесата "Писмо от Париж" по Панчо Панчев - постановка при Театрална група при ППМГ "Добри Чинтулов", с ръководител Веселина Симеонова. Билети - в гимназията.