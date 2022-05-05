Поздравления за отличното представяне!

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 45 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 24

Поредно отлично представяне!

Отново имаме повод за гордост. С радост Ви информираме, че Климентина Кондакова от X в клас от ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ е постигнала един от най - високите резултати на Националния кръг на олимпиадата по история и цивилизации. Оценката и е отличен 6.

Поздравления за достойното представяне! Пожелаваме и още много бъдещи успехи!