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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.05.2022
Номер на заявка Свободно от Срок на валидност Брой Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения
384 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
385 01.4.2022 20.5.2022 5 РЕСТОРАНТСКИ РАБОТНИК Сливен средно
386 01.4.2022 20.5.2022 5 САЛОНЕН УПРАВИТЕЛ Сливен средно
424 08.4.2022 30.5.2022 2 ФРИЗЬОР Слънчев бряг средно
425 11.4.2022 13.5.2022 2 ШОФЬОР ТОВАРЕН АВТОМОБИЛ Сливен средно
426 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ ГРЕЙДЕР Сливен средно/основно
427 11.4.2022 13.5.2022 1 МАШИНИСТ БАГЕР Сливен средно/основно
429 10.4.2022 27.5.2022 1 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРЕСОВАНЕ Сливен средно
435 13.4.2022 20.5.2022 3 ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО Сливен средно
436 13.4.2022 20.5.2022 1 ЕЛЕКТРОПЕЩАР Сливен средно
441 14.4.2022 09.5.2022 2 СЛАДКАР Сливен средно
442 14.4.2022 09.5.2022 2 СЕРВИТЬОР Сливен средно
443 14.4.2022 09.5.2022 2 ПОМОЩНИК ГОТВАЧ Сливен средно
444 14.4.2022 09.5.2022 2 ПЕКАР Сливен средно
447 15.4.2022 09.5.2022 5 РАБОТНИК ПОЛАГАНЕ ПЪТНИ НАСТИЛКИ Сливен основно
449 18.4.2022 18.5.2022 2 ЗАМЕСТНИК УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет
450 18.4.2022 18.5.2022 2 РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ Сливен средно офис пакет
451 18.4.2022 18.5.2022 2 УПРАВИТЕЛ Сливен висше офис пакет
453 19.4.2022 19.5.2022 2 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ Сливен средно
454 19.4.2022 27.5.2022 2 ТЕХНОЛОГ Сливен висше CAD
455 19.4.2022 27.5.2022 2 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР Сливен висше CAD
460 20.4.2022 27.5.2022 3 ОПАКОВАЧ Сливен средно
462 20.4.2022 27.5.2022 3 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ШИЕНЕ Сливен средно
465 21.4.2022 23.5.2022 10 МАШИНЕН ОПЕРАТОР Сливен средно
467 26.4.2022 31.5.2022 3 ЛЕЯР Сливен основно
477 29.4.2022 13.5.2022 1 ШОФЬОР, ДОМАКИН Сливен средно
478 29.4.2022 30.6.2022 1 ПРОДАВАЧ, БИЗНЕС УСЛУГИ Сливен средно
482 03.5.2022 16.5.2022 2 ПРИЕМЧИК СУРОВИНИ Сливен средно
483 03.5.2022 31.5.2022 2 МЕХАНОШЛОСЕР Сливен средно
484 03.5.2022 16.5.2022 2 ВОДАЧ МОТОКАР Сливен основно
500 04.5.2022 31.5.2022 2 РАБОТНИК ТОВАРО-РАЗТОВАРНА ДЕЙНОСТ, КАТ. В Сливен основно
501 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
502 04.5.2022 27.5.2022 2 ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН Сливен средно
505 05.5.2022 27.5.2022 2 ПРОДАВАЧ- КОНСУЛТАНТ Сливен средно
506 05.5.2022 31.5.2022 2 ЗАВАРЧИК Сливен средно
507 05.5.2022 09.6.2022 2 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ММ МАШИНИ Сливен средно